Flexibles Handdüsenset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-333.0Das Set mit flexibler Handdüse und passendem Feinstfasertuch, perfekt für die Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf geraden und gewölbten Flächen (z. B. Waschbecken) in Küche und Bad.
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
160 x 170 x 55
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete