Flexibles Handdüsenset | Kärcher

Das flexible Handdüsenset besteht aus einer Handdüse mit flexiblen Seitenflügeln sowie einem hochwertigen Feinstfasertuch. Beides zusammen sorgt für optimale, saubere Ergebnisse auf geraden und gewölbten, schwer erreichbaren Oberflächen. Die Handdüse passt sich durch leichtes Andrücken automatisch an die jeweilige Oberfläche an. Das Tuch bietet dank des textilen Gewebes mit spezieller Schlingenstruktur eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse – selbst Ecken und Kanten werden im Handumdrehen sauber. Dank des Klettsystems lässt sich das Tuch leicht und schnell an der Handdüse fixieren. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher positioniert und kann nicht verrutschen. Nach dem Reinigen kann das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt von der Handdüse abgezogen werden.