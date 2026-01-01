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    Frottee-Tuchset | Kärcher

    White Kärcher microfibre cloth set with three round covers and two rectangular cloths on a white background.

    Frottee-Tuchset

    Artikelnummer: 6.960-019.0

    Hochwertiges Baumwoll-Tuchset bestehend aus Bodentüchern und Frottee-Überzügen für die Handdüse.