Frottee-Tuchset | Kärcher

Tuchset aus hochwertiger Baumwolle mit Bodentüchern und Überzügen für die Handdüse. Die Bodentücher werden an der großen Bodendüse befestigt. Die Überzüge für die Handdüse lassen sich einfach und bequem über die Handdüse ziehen. Die strapazierfähigen Frotteetücher nehmen den Schmutz optimal auf und präsentieren sich extra saugstark und fusselfrei. Bestens geeignet für die Bodenreinigung von PVC, Linoleum, Fliesen und Natursteinen.

Bodentuch aus hochwertigem Baumwollmaterial Schmutz wird optimal gelöst und im Tuch aufgenommen Maschinenwäsche 60 °C möglich. Überzug für Handdüse; aus hochwertigem Baumwollmaterial Schmutz wird optimal gelöst und im Tuch aufgenommen Maschinenwäsche 60 °C möglich.