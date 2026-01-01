Frottee-Tuchset | Kärcher

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Artikelnummer: 6.960-019.0Hochwertiges Baumwoll-Tuchset bestehend aus Bodentüchern und Frottee-Überzügen für die Handdüse.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
265 x 65 x 200
Anwendungsgebiete