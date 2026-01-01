Führungsschiene CNS 18-30 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.444-266.0Perfekt geeignet für die Kärcher Akku-Kettensäge CNS 18-30: Die Führungsschiene lässt sich mühelos wechseln und unterstützt bei optimalen Schnittergebnissen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
353 x 51
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete