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    Führungsschiene CNS 36-35 | Kärcher

    Kärcher chainsaw bar, 35cm length, black with silver sprocket, featuring a honeycomb pattern and brand logo.

    Führungsschiene CNS 36-35

    Artikelnummer: 6.444-404.0

    Perfekt geeignet für die Kärcher Akku-Kettensäge CNS 36-35: Die Führungsschiene lässt sich mühelos wechseln und unterstützt bei optimalen Schnittergebnissen.