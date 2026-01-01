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    Fugenbürstenset | Kärcher

    Four black Kärcher brush attachments arranged diagonally on a white background.

    Fugenbürstenset

    Artikelnummer: 2.863-324.0

    Mühelose und effiziente Fugenreinigung, ganz ohne Chemie: Das praktische Fugenbürstenset besteht aus 4 schwarzen Fugenborsten und ist perfekt geeignet für die Reinigung von Fliesenfugen.