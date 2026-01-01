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    G 180 Q COMFORT!Hold gun | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black body and yellow handle on a white background.

    G 180 Q COMFORT!Hold gun

    Artikelnummer: 2.644-434.0

    Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole für Hochdruckreiniger sorgt für höchsten Komfort durch Reduzierung der Haltekraft.
    ¹⁾
    Beim Vergleich der Kraft, die zum Halten des Abzugs der neuen Kärcher COMFORT!Hold Pistole erforderlich ist, mit den Kärcher Standardpistolen. Der genaue Wert variiert je nach verwendetem Gerät.