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    G 180 Q Pistole | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner spray gun with a black body and yellow trigger, isolated on a white background.

    G 180 Q Pistole

    Artikelnummer: 2.642-889.0

    Die G 180 Q Quick Connect Pistole für eine bequeme, ergonomische Reinigung mit dem Hochdruckreiniger.