Garage RCX | Kärcher

Der robuste RCX Mähroboter ist von sich aus gut vor Regen und Sonne geschützt, die Garage kann die Lebensdauer des Geräts jedoch zusätzlich erhöhen. Das stabile Kunststoffdach schützt vor starkem Niederschlag und Sonneneinstrahlung, was die Optik und Funktionalität des Geräts aufrecht erhält. Das Dach der Garage kann aufgeklappt werden, um komfortabel den Rasenmähroboter in der Ladestation zu bedienen. Das Aufstellen der Garage ist in wenigen Handgriffen erledigt, und diese kann mit den 4 mitgelieferten Erdnägeln fest auf dem Boden fixiert werden.

Wetterschutz Der Mähroboter ist unter der Garage vor Niederschlag und Sonne geschützt. Die Lebensdauer des Mähroboters kann durch den Schutz erhöht werden. Einfache Installation Die Garage ist mit wenigen Handgriffen zusammengebaut. Die Garage kann durch die 4 mitgelieferten Erdnägel schnell und sicher am Boden fixiert werden.