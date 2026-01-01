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    Garage RCX | Kärcher

    Black Kärcher accessory holder with a sleek, angled design and ribbed top surface, mounted on a flat base.

    Garage RCX

    Artikelnummer: 2.269-703.0

    Durch die Garage wird der RCX Mähroboter vor Regen und Sonne geschützt. Das Dach der Garage ist aufklappbar, um den Mähroboter in der Ladestation zu bedienen.