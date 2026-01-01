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    Gewebeschlauchset | Kärcher

    Grey flat hose coiled neatly, accompanied by a silver hose clamp with a triangular key.

    Gewebeschlauchset

    Artikelnummer: 2.997-100.0

    Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.