Gewebeschlauchset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.997-100.0Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.
Durchmesser
1 1/4″
Schlauchlänge (m)
10
Berstdruck (bar)
5
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
1.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 260 x 55
Anwendungsgebiete