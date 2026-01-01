Glass Finisher 3-in-1 RM 627 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-474.0Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete