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    Glass Finisher 3-in-1 RM 627 | Kärcher

    Kärcher Glass Finisher bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner on glass surfaces.

    Glass Finisher 3-in-1 RM 627

    Artikelnummer: 6.295-474.0

    Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.