Grundreiniger für Hartflächen RM 533 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-775.0Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten und hartnäckiger Verschmutzungen auf Stein, Linoleum, PVC. Optimales Glanzergebnis durch anschließende Verwendung von Kärcher Pflegeprodukten. Auch anwendbar bei normalen Verschmutzungen auf versiegeltem Parkett und Kork. Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
90 x 90 x 215
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete