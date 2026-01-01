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    Grundreiniger für Hartflächen RM 533 | Kärcher

    Kärcher Floor Deep Cleaner bottle with label showing a person using a floor cleaner indoors near large windows.

    Grundreiniger für Hartflächen RM 533

    Artikelnummer: 6.295-775.0

    Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten und hartnäckiger Verschmutzungen auf Stein, Linoleum, PVC. Optimales Glanzergebnis durch anschließende Verwendung von Kärcher Pflegeprodukten. Auch anwendbar bei normalen Verschmutzungen auf versiegeltem Parkett und Kork. Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen.