Akku-Gras- und Strauchschere GSH 18-20 Battery | Kärcher

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Akku-Gras- und Strauchschere
Artikelnummer: 1.444-200.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Schnittlänge Strauchmesser (cm)
20
Zahnabstand Strauchmesser (mm)
10
Schnittbreite Grasmesser (cm)
12
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung - Strauchschnitt ¹⁾ (m)
max. 800 max. 1600
Leistung je Akkuladung - Grasschnitt (m)
max. 1000 max. 2000
Laufzeit je Akkuladung ²⁾ (min)
max. 100 max. 200
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
582 x 100 x 174
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete