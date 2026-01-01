H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-585.0Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control sowie Smart Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.
Temperatur (°C)
max. 60
Max. Druck (MPa)
18
Länge (m)
10
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
1.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
245 x 245 x 65