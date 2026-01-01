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    H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure hose with black and gold connectors on each end.

    H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist

    Artikelnummer: 2.643-585.0

    Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control sowie Smart Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.