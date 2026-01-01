Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors, featuring branding and specifications printed on the surface.

    H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte

    Artikelnummer: 2.643-633.0

    Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4–K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60°C und einen Druck bis zu 180 bar geeignet.