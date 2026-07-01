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    H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure cleaner hose with brass connectors on a white background.

    H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect

    Artikelnummer: 2.641-721.0

    Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.