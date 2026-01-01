Handtuch für Haustiere | Kärcher

Mit dem hochwertigen Mikrofaserhandtuch lassen sich Hunde und andere Haustiere nach dem Reinigen und Waschen abtrocknen. Mikrofaser ist sehr saugfähig und daher besonders gut für Tiere geeignet. Nach dem Benutzen entstehen keine Gerüche und das Handtuch trocknet schnell. Dank einer Größe von 100 × 40 cm können auch große Hunde und andere große Tiere getrocknet werden.

Spezielles Mikrofaserhandtuch Zum Trocknen von Haustieren nach der Reinigung. Mikrofaser Nimmt sehr viel Wasser auf und bildet keine unangenehmen Gerüche. Weich Angenehm für das Haustier.