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    Handtuch für Haustiere | Kärcher

    Folded grey fabric sheet with a soft texture, lying flat against a white background.

    Handtuch für Haustiere

    Artikelnummer: 2.643-873.0

    Spezielles Mikrofaserhandtuch, um den Hund abzutrocknen. Nimmt viel Wasser auf und lässt keine Gerüche entstehen.