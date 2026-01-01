Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Hartbodendüse | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner brush head with yellow accents and transparent cover, featuring wheels and attachment point.

    Hartbodendüse

    Artikelnummer: 2.863-322.0

    Die Kärcher Hartbodendüsen für die beutellosen Akkustaubsauger VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax reinigen selbst empfindliche Hartböden schonend.