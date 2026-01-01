Hartbodendüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-322.0Die Kärcher Hartbodendüsen für die beutellosen Akkustaubsauger VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax reinigen selbst empfindliche Hartböden schonend.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
265 x 113 x 255
Gewicht (kg)
0.7
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Anwendungsgebiete