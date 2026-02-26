Es ist deine Bühne. Bring back the WOW.

Wollen Sie einfach nur komfortabler und schneller Ihren Boden wischen? Oder die ganze Bodenreinigung in einem Aufwasch, am besten ganz ohne Vorsaugen, erledigen? Wir haben für jede Aufgabe eine starke Lösung – und Sie die Wahl. Mit dem Topmodell FC 8 genießen Sie eine Vielzahl an Reinigungsmodi und attraktivem LCD-Display sowie App-Verbindung.