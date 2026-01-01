Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    HBX 4.20 Automatic | Kärcher

    Kärcher hose reel with black casing and yellow nozzle, mounted on a wall bracket.

    HBX 4.20 Automatic

    Artikelnummer: 2.645-378.0

    • FlexChange: innovative Technologie für werkzeugloses Abnehmen der Box von der Wandhalterung oder dem Erdspieß
    • Automatischer Schlaucheinzug
    • 180° schwenkbar dank praktischer Wandhalterung