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    Akku-Heckenschere HGE 18-50 Battery | Kärcher

    Yellow Kärcher hedge trimmer with black handle and protective blade cover, displayed on a white background.

    Akku-Heckenschere

    HGE 18-50 Battery

    Artikelnummer: 1.444-240.0

    ¹⁾
    Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt