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    Akku-Heckenschere HGE 18-50 Battery Set | Kärcher

    Kärcher hedge trimmer with battery and blade cover, featuring a yellow and black design.

    Akku-Heckenschere

    HGE 18-50 Battery Set

    Artikelnummer: 1.444-241.0

    ¹⁾
    Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt