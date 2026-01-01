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    Akku-Heckenschere HGE 2-18 Battery Set | Kärcher

    Yellow Kärcher hedge trimmer with black handle, accompanied by a charger and power cable.

    Akku-Heckenschere

    HGE 2-18 Battery Set

    Artikelnummer: 1.445-601.0

    • 45 cm Schnittlänge, 18 mm Zahnabstand
    • 18-V-Akkuplattform, 30 min Laufzeit
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Messerschutz