Akku-Heckenschere HGE 2-18 Battery Set | Kärcher

Mühelos schöne Hecken mit der 18 V Heckenschere HGE 2-18 Battery Set. Das geringe Gewicht und das ergonomische Griffdesign ermöglichen ein besonders komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten, selbst bei längeren Einsätzen. Das diamantgeschliffene Messer mit einer Schnittlänge von 45 Zentimetern und einem Zahnabstand von 18 Millimetern garantiert stets präzise Ergebnisse und saubere Schnitte. Beim Schneiden entlang von Mauern oder Zäunen verhindert der robuste Führungsschutz Beschädigungen des Messers. Nach der Gartenarbeit lässt sich das Gerät dank der praktischen Aufhängeöse im Gehäuse platzsparend an der Wand verstauen. Der leicht anzubringende Messerschutz sorgt zudem für einen sicheren Transport und eine geschützte Lagerung. Damit Sie sofort durchstarten können, wird die 18 V Heckenschere HGE 2-18 Battery Set inklusive Akku und Ladegerät geliefert.

Leichtgewicht Auch bei längerem Arbeiten ermüden Schultern und Arme nicht. Diamantgeschliffenes Messer Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis. Führungsschutz Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor. 2-Hand-Sicherheitsschaltung Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere. Ergonomisches Griffdesign Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten. Aufhängeöse Für eine platzsparende Aufbewahrung besitzt das Gerät eine im Griff integrierte Aufhängeöse. Messerschutz Einfach anzubringen, für einen sicheren Transport zur Einsatzstelle und zur sicheren Lagerung der Heckenschere. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.