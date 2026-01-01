Akku-Heckenschere HGE 2-18 Battery Set | Kärcher

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Akku-Heckenschere
Artikelnummer: 1.445-601.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Schnittlänge (cm)
45
Zahnabstand (mm)
18
Geschwindigkeitsregulierung
Nein
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
2450
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (m²)
max. 170
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 30
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
94
Ladestrom (A)
1.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
878 x 193 x 185
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete