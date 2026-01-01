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    Akku-Heckenschere HGE 2-18 | Kärcher

    Yellow Kärcher cordless hedge trimmer with black handle and silver blade, isolated on a white background.

    Akku-Heckenschere

    HGE 2-18

    Artikelnummer: 1.445-600.0

    • 45 cm Schnittlänge, 18 mm Zahnabstand
    • 18-V-Akkuplattform
    • Messerschutz