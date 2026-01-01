Akku-Heckenschere HGE 2-18 | Kärcher

Mühelos schöne Hecken mit der 18 V Heckenschere HGE 2-18. Dank ihres geringen Gewichts und des ergonomischen Griffdesigns liegt die HGE 2-18 perfekt in der Hand, sodass Sie auch längere Arbeitseinsätze mühelos bewältigen. Das diamantgeschliffene Messer mit einer Schnittlänge von 45 Zentimetern und einem Zahnabstand von 18 Millimetern erzielt exakte und saubere Schnitte. Der robuste Führungsschutz verhindert beim Schneiden entlang an Mauern oder Zäunen die Beschädigung des Messers. Nach der Gartenarbeit bietet die praktische Aufhängeöse im Gehäuse eine clevere Lösung zur platzsparenden Lagerung. Und für den sicheren Transport sowie eine geschützte Lagerung sorgt der einfach anzubringende Messerschutz.

Leichtgewicht Auch bei längerem Arbeiten ermüden Schultern und Arme nicht. Diamantgeschliffenes Messer Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis. Führungsschutz Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor. 2-Hand-Sicherheitsschaltung Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere. Ergonomisches Griffdesign Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten. Aufhängeöse Für eine platzsparende Aufbewahrung besitzt das Gerät eine im Griff integrierte Aufhängeöse. Messerschutz Einfach anzubringen, für einen sicheren Transport zur Einsatzstelle und zur sicheren Lagerung der Heckenschere. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen. Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden.