Akku-Heckenschere HGE 2-18 | Kärcher

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Akku-Heckenschere
Artikelnummer: 1.445-600.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Schnittlänge (cm)
45
Zahnabstand (mm)
18
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
2450
Schneidmessertyp
Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (m²)
max. 210 max. 420
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 35 max. 70
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
878 x 193 x 185
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete