Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Akku-Heckenschere HGE 3-18 Battery Set | Kärcher

    Kärcher hedge trimmer with blade cover and battery charger on a white background.

    Akku-Heckenschere

    HGE 3-18 Battery Set

    Artikelnummer: 1.445-611.0

    • 50 cm Schnittlänge, 22 mm Zahnabstand
    • Drehbarer Handgriff, 18-V-Akkuplattform, 30 min Laufzeit
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Messerschutz, Schnittgutkehrer