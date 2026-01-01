Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery Set | Kärcher

Die 36-V-Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery Set von Kärcher ist ein absolutes Kraftpaket. Dank der 2-stufigen Geschwindigkeitsregulierung kann je nach Anwendung zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Der Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen und sorgt so für komfortables Arbeiten in jeder Arbeitsposition – ganz ohne Ermüdung der Arme oder Schultern zum Beispiel beim Vertikalschnitt. Besonders praktisch ist der aufsetzbare Schnittgutkehrer. Damit fällt der Heckenschnitt nicht in die Hecke, sondern kann ganz bequem auf den Boden befördert werden. Das lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer hinterlässt ein sehr präzises Schnittergebnis. Der zusätzliche Messerspitzenschutz beugt sowohl Beschädigungen von Gebäuden und Böden als auch vom Messer selbst vor, und die integrierte Aufhängeöse sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung an der Wand. Mit der Sägefunktion lassen sich auch dickere Äste mühelos schneiden. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.

2-stufige Geschwindigkeitsregulierung Je nach Anwendung kann zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Stufe 1: hohe Geschwindigkeit. Ideal für den präzisen Formschnitt. Stufe 2: hohe Kraft. Ideal für den Rückschnitt von dickeren Ästen und dichten Hecken. Drehbarer Handgriff Der Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen für eine komfortable Arbeitshaltung. Schnittgutkehrer Befördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer. Sägefunktion Besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen. Lasergeschnittenes und diamantgeschliffenes Messer Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis. Ergonomisches Griffdesign Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten. Führungsschutz Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor. Mit integrierter Aufhängung für eine praktische Aufbewahrung an der Wand. 2-Hand-Sicherheitsschaltung Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 36 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.