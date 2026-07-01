HK 12 Hochdruckschlauchset | Kärcher

Dieses Zubehörset enthält neben einem 12 Meter langen Hochdruckschlauch auch eine ergonomische Hochdruckpistole sowie ein Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2 bis K 7. Das Nachrüstset eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992 (außer Schlauchtrommelgeräte).

Adapterstück Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät. Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand. Hochdruckschlauch Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Hochdruckpistole Für ein ergonomisches Arbeiten.