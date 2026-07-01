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    HK 12 Hochdruckschlauchset | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun with a coiled hose and nozzle attachment on a white background.

    HK 12 Hochdruckschlauchset

    Artikelnummer: 2.643-909.0

    Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2 bis K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.