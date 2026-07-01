HK 12 Hochdruckschlauchset | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.643-909.0Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2 bis K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
551 x 250 x 250
Temperatur (°C)
max. 60
Gewicht (kg)
1.5
Farbe
schwarz
Länge (m)
12
Max. Druck (bar)
180
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.8