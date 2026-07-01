HK 4 Hochdruckschlauchset | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.643-912.0Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zum Nachrüsten der Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
551 x 190 x 188
Temperatur (°C)
max. 40
Gewicht (kg)
0.8
Farbe
schwarz
Länge (m)
4
Max. Druck (bar)
120
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1