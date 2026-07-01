HK 4 Hochdruckschlauchset | Kärcher

Zubehörset inklusive 4 Meter Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Das ideale Nachrüstset für alle Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992 (außer Modelle mit Schlauchtrommel).

Adapterstück Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät. Hochdruckschlauch Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Hochdruckpistole Für ein ergonomisches Arbeiten.