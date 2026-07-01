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    HK 4 Hochdruckschlauchset | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun with a coiled hose and nozzle attachment, featuring a black and yellow design.

    HK 4 Hochdruckschlauchset

    Artikelnummer: 2.643-912.0

    Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zum Nachrüsten der Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.