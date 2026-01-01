HK 7,5 Hochdruckschlauchset | Kärcher

Zum Lieferumfang des Zubehörsets gehören ein 7,5-Meter-Hochdruckschlauch, eine ergonomische Hochdruckpistole und ein Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klassen K 2-K 7. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.

Adapterstück Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät. Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand. Hochdruckschlauch Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Hochdruckpistole Für ein ergonomisches Arbeiten.