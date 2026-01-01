HK 7,5 Hochdruckschlauchset | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.643-910.0Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
551 x 250 x 60
Temperatur (°C)
max. 60
Gewicht (kg)
1.2
Farbe
schwarz
Länge (m)
7.5
Max. Druck (bar)
180
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.4