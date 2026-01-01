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    HK 7,5 Hochdruckschlauchset | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun with coiled hose and connector on white background.

    HK 7,5 Hochdruckschlauchset

    Artikelnummer: 2.643-910.0

    Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.