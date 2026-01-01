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    HR 2.10 Set | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow hose, black and grey handle, and metal frame, designed for efficient hose storage.

    HR 2.10 Set

    Artikelnummer: 2.645-370.0

    • Platzsparende Aufbewahrung dank faltbarer Handkurbel und kompaktem Design