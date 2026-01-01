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    HR 3 | Kärcher

    Kärcher hose reel with a sturdy metal frame, black and yellow design, and ergonomic handle for winding.

    HR 3

    Artikelnummer: 2.645-371.0

    • 2-in-1-Funktion: Schlauchtrommel und Schlauchträger in einem
    • Platzsparende Aufbewahrung dank faltbarer Handkurbel und kompaktem Design