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    HR 3.20 Set | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow and black hose, mounted on a metal frame with a handle and crank.

    HR 3.20 Set

    Artikelnummer: 2.645-372.0

    • 2-in-1-Funktion: Schlauchtrommel und Schlauchträger in einem
    • Platzsparende Aufbewahrung dank faltbarer Handkurbel und kompaktem Design