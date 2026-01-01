HR 3.20 Set | Kärcher

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Artikelnummer: 2.645-372.0
Schlauchlänge (m)
20
Schlauchdurchmesser (mm)
13
Schlauchkapazität (m)
40 30 25
Berstdruck (bar)
24
Schraubenabstand für Wandmontage (mm)
160
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
363 x 475 x 500
Lieferumfang
Ausrüstung
Anwendungsgebiete