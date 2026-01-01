HR 3.20 Set | Kärcher

Praktische Wandhalterung trifft auf mobilen Einsatz: Dieser Schlauchträger dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand mit der beiliegenden Wandhalterung als auch zum mobilen Einsatz im Garten. Das HR 3.20 Set ist einfach von der Halterung abnehmbar und dank des ergonomischen Griffs angenehm zu tragen. Mit Hilfe der freilaufenden Handkurbel lässt sich der Gartenschlauch mühelos aufrollen und kann ordentlich und schonend gelagert werden, ohne Knicke oder lästige Verwicklungen. Das Produkt punktet außerdem durch seine kompakte Bauweise und die hohe Standfestigkeit durch einen tiefgelagerten Schwerpunkt. Die Schlauchtrommel ist fertig montiert und sofort einsatzbereit mit 20 Meter Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze. Zudem ist das Gerät UV- wie auch frostsicher und somit langlebig und unempfindlich im täglichen Gebrauch. Kärcher bietet 5 Jahre Herstellergarantie.

2-in-1-Funktion: Schlauchtrommel und Schlauchträger in einem Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand wie auch zum mobilen Einsatz in Ihrem Garten. Wandhalterung Einfache und schnelle Montage der praktischen Aufbewahrung. Faltbare Handkurbel Platzsparende Aufbewahrung. Kompakte Abmessung Platzsparende Aufbewahrung. Sofort einsatzbereit Bewässerungszubehör im Lieferumfang enthalten. Abgewinkelter Schlauchanschluss Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss.