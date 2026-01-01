HT 2 | Kärcher

Der stabile und robuste Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Durch die ergonomische Kurbel lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Außerdem punktet der Schlauchwagen durch einen extra breiten Standfuß für höchste Standsicherheit und UV- wie auch Frostsicherheit. Dank der innovativen Schnellspanner kann der teleskopierbare Handgriff komfortabel auf die passende Höhe eingestellt oder auch komplett nach unten verschoben werden. Kärcher bietet 5 Jahre Herstellergarantie. Der Schlauchwagen wird fertig montiert geliefert.

Hohe Stabilität und Standfestigkeit Dank extra breitem Standfuß und tiefem Schwerpunkt der Schlauchtrommel. Schnellspanner zur Fixierung des telekopierbaren Handgriffs Platzsparende Aufbewahrung. Faltbare Handkurbel Platzsparende Aufbewahrung. Abgewinkelter Schlauchanschluss Verhindert Verdrehen und Knicken des Schlauchs für maximalen Wasserdurchfluss. Nachtropfstopp Kein auslaufendes Wasser nach Gebrauch.