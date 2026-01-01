Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    HT 2.20 Set | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow hose, mounted on a black and silver wheeled frame with a handle and crank.

    HT 2.20 Set

    Artikelnummer: 2.645-362.0

    • Hohe Stabilität und Standfestigkeit dank extra breitem Standfuß
    • Platzsparende Aufbewahrung dank Schnellspanner für den teleskopierbaren Handgriff und faltbarer Handkurbel