HT 2.20 Set | Kärcher

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Artikelnummer: 2.645-362.0
Schlauchlänge (m)
20
Schlauchdurchmesser (mm)
13
Schlauchkapazität (m)
40 20 25
Berstdruck (bar)
24
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
2.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
460 x 475 x 840
Lieferumfang
Ausrüstung
Anwendungsgebiete