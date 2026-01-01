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    HT 4.20 Set | Kärcher

    Kärcher hose reel cart with yellow and black hose, metal handle, and wheels for easy transport.

    HT 4.20 Set

    Artikelnummer: 2.645-366.0

    • Hohe Stabilität und Standfestigkeit dank extra breitem Standfuß
    • Komfortable Schlauchführung für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs
    • Platzsparende Aufbewahrung dank Schnellspanner für den teleskopierbaren Handgriff und faltbarer Handkurbel