Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery | Kärcher

Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie kleinere Autos, Boote, Gartenmöbel, Mülltonnen und weitere kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Dank Standard-, Boost- und Reinigungsmittel-Modus lassen sich die verschiedenen Reinigungsobjekte mit genau dem richtigen Druck bearbeiten. Auf dem analogen Display der Hochdruckpistole wird der gewählte Modus während der Reinigung dauerhaft angezeigt. Die einzelnen Druckstufen können bequem durch den Wechsel des Strahlrohrs eingestellt werden. Das Gerät ist kompatibel mit dem 36 V / 5,0 Ah Li-Ion Wechselakku aus der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Akku und Ladegerät sind als Sonderzubehör separat erhältlich. Zudem kann ein Kärcher Ansaugschlauch angeschlossen werden, um Wasser aus alternativen Wasserquellen anzusaugen.

36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Hochdruckpistole mit Druckstufenanzeige Verschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe. Wasseransaugung Kompatibel mit dem Kärcher Ansaugschlauch für die von einem Wasseranschluss unabhängige Reinigung. Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden. Reinigungsmitteleinsatz Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Integrierte Zubehöraufbewahrung Der Schlauch, die Strahlrohre und die Pistole lassen sich platzsparend und ordentlich verstauen. Quick Connect-System Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.