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    Hochdruckreiniger K 2 Horizontal | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with black hose, spray gun, and lance on a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 2 Horizontal

    Artikelnummer: 1.600-932.0