Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ Home | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with accessories including a patio cleaner, hose, spray gun, detergent bottles, and lance attachments.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 2 Premium FJ Home

    Artikelnummer: 1.673-538.0

    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 4-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Dreckfräser, 1-fach-Strahlrohr, Home Kit, Schaumdüse, 0,5 l Autoshampoo