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    Hochdruckreiniger K 2 Premium Horizontal VPS Home | Kärcher

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    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 4-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
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