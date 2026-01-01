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    Hochdruckreiniger K 2 Premium Power Control | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with two nozzles and a hose, set against a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 2 Premium Power Control

    Artikelnummer: 1.673-630.0