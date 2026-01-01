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    Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with yellow body, black hose, spray gun, and lance attachment on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 2 Universal Edition

    Artikelnummer: 1.673-010.0

    • Leicht und kompakt, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 3-m-HD-Schlauch
    • Dreckfräser