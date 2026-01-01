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    Hochdruckreiniger K 3 Car & Home | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner set with accessories including a brush, hose, detergent bottles, and various nozzles.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2023
    Reddot Design Award 2023

    Hochdruckreiniger

    K 3 Car & Home

    Artikelnummer: 1.676-356.0

    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 25 m²/h
    • 6-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, Car Kit, Home Kit