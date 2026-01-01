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    Hochdruckreiniger K 3 FJ | Kärcher

    Sale
    Kärcher high-pressure cleaner with accessories including a spray gun, two nozzles, detergent bottle, and foam applicator.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 3 FJ

    Artikelnummer: 1.676-358.0

    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 25 m²/h
    • 6-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, Schaumdüse, 0,5 l Autoshampoo