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    Hochdruckreiniger K 3 Horizontal Plus Home | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner set with accessories, including spray gun, extension wands, patio cleaner, hose, and detergent bottle.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 3 Horizontal Plus Home

    Artikelnummer: 1.602-824.0

    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 25 m²/h
    • 5-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, Home Kit