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    Hochdruckreiniger K 3 Power Control Home | Kärcher

    Kärcher K3 high-pressure cleaner with accessories including a yellow surface cleaner, detergent bottle, hose, and two spray lances.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 3 Power Control Home

    Artikelnummer: 1.676-103.0

    • Druckanzeige, Flächenleistung von 25 m²/h
    • Reinigungsmitteltank, Teleskopgriff, 7-m-HD-Schlauch
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, Home Kit