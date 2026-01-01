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    Hochdruckreiniger K 3 Power Control Home T 5 | Kärcher

    Kärcher K3 high-pressure cleaner with patio cleaner, detergent bottle, hose, and two spray lances on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 3 Power Control Home T 5

    Artikelnummer: 1.676-106.0

    • Power Control-Pistole mit Druckstufenanzeige
    • Ausziehbarer Teleskopgriff
    • Reinigungsmitteltank 