Hochdruckreiniger K 3 Power Control | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Artikelnummer: 1.676-100.0
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Druck (bar / MPa)
20 - max. 120 / 2 - max. 12
Fördermenge (l/h)
max. 380
Flächenleistung (m²/h)
25
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Nennleistungsaufnahme (kW)
1.6
Anschlusskabel (m)
5
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
297 x 280 x 677
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
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Anwendungsgebiete