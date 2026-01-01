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    Hochdruckreiniger K 3 Power Control | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with two nozzles and a coiled hose on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 3 Power Control

    Artikelnummer: 1.676-100.0

    • Druckanzeige, Flächenleistung von 25 m²/h
    • Reinigungsmitteltank, Teleskopgriff, 7-m-HD-Schlauch
    • Vario Power Jet, Dreckfräser