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    Hochdruckreiniger K 3 Premium Power Control | Kärcher

    Yellow Kärcher K3 Power Control high-pressure cleaner with two black spray lances on a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 3 Premium Power Control

    Artikelnummer: 1.602-750.0