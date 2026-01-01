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    Hochdruckreiniger K 4 FJ | Kärcher

    Sale
    Kärcher high-pressure cleaner with hose, detergent bottle, spray gun, and two lance attachments on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 4 FJ

    Artikelnummer: 1.679-561.0

    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 30 m²/h
    • 6-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, Schaumdüse, 1 l Autoshampoo