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    Hochdruckreiniger K 4 Power Control Flex | Kärcher

    Yellow Kärcher K4 high-pressure cleaner with two black spray lances, featuring a hose reel and ergonomic handle.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 4 Power Control Flex

    Artikelnummer: 1.324-300.0

    • Druckanzeige, Flächenleistung von 30 m²/h
    • 8-m-PremiumFlex-Schlauch, Plug ’n’ Clean-Reinigungsmitteleinsatz, Teleskopgriff
    • Vario Power Jet, Dreckfräser