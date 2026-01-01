Hochdruckreiniger K 4 Power Control Go!Further | Kärcher

Der Hochdruckreiniger, der einen Schritt weiter geht – der limitiert verfügbare schwarze K 4 Power Control Go!Further aus 35 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Und dank der Kärcher Home & Garden App fällt auch das Finden des passenden Drucks ganz leicht: Der in der App integrierte Anwendungsberater unterstützt den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der K 4 Power Control Flex mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.

Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören. PremiumFlex-Hochdruckschlauch Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 35 % recyceltem Kunststoff¹⁾. +50 % höhere Wasser- und Energieeffizienz²⁾ bei gleichzeitig 50 % höherer Reinigungsleistung³⁾ Ansaugschlauch für alternative Wasserquellen wie Regenfässer. Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen. Überragende Leistung Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.